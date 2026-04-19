За кого гласуваха GenZ-тата

Една от големите въпросителни от оставката на правителството "Желязков" насам бе кого ще подкрепят на избори протестите и младите, свалили кабинета. Отговорът дойде тази вечер от разрез на изборните резултати на агенция "Мяра". Данните са любопитни с това, че немалко от избирателите на ГЕРБ са заявили, че са участвали в шествията, започнали с проектобюджета на властта и прераснали в недоволство срещу управляващите.

Без изненада най-голям е делът на гласувалите За ПП-ДБ - 57 на сто са заявили, че са били на протестите. Следват тези на "Величие" (39 на сто), "Възраждане" и МЕЧ (35 на сто), "Сияние" (32%) и чак след тях се нарежда победителят в изборите "Прогресивна България" (29%).Цели 15% от гласувалите за ГЕРБ заявяват, че са присъствали на антиправителствените прояви.

В същото време младото поколение е припознало новия политически играч. 34 на сто от гласувалите на възраст 18-34 години са подкрепили Радев. Следват ПП-ДБ (22 на сто) и ГЕРБ (14%), пише Kлуб Z.

