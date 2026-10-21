Волгин с категорично обещание към българите преди президентския вот

България няма да бъде въвлечена във войната в Украйна, ако избирателите подкрепят кандидатпрезидентската двойка на „Възраждане“ Костадин Костадинов и Петър Волгин. Това обещание отправи кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин в предаването „Тази сутрин“ по бТВ. Той постави сигурността на страната сред основните приоритети на политическата формация, като подчерта, че тя не се изчерпва единствено с военните заплахи. Според него растящите цени, доходите и запазването на работните места са също толкова важни за спокойствието на българските граждани.

Какво обещава Волгин при победа на изборите

„Ако хората гласуват за нас с Костадин Костадинов, могат да бъдат сигурни, че България по никакъв начин няма да бъде включена в тази война“, заяви Волгин. Той представи тази позиция като основен ангажимент на кандидатпрезидентската двойка към избирателите, които се опасяват от разширяването на военния конфликт.

Кандидатът за вицепрезидент обясни, че войната в Украйна е само един от аспектите на националната сигурност. Според него несигурността в ежедневието, породена от икономическите проблеми, също оказва сериозно влияние върху нагласите на хората и решенията им за кого да гласуват.

Високите цени са най-големият страх на хората

Волгин постави специален акцент върху поскъпването на живота. По думите му именно непрекъснатото увеличаване на цените е най-сериозното притеснение на голяма част от българските граждани, а усещането за икономическа нестабилност пряко засяга тяхната сигурност.

Той посочи, че човек трудно може да се чувства спокоен за бъдещето си, когато при всяко посещение в магазина установява, че основните стоки струват все повече. Към този проблем се прибавят опасенията за запазването на работните места и достатъчността на доходите, както и страхът от евентуално въвличане на България във военния конфликт.

Според Волгин съчетаването на тези тревоги има огромно значение за поведението на избирателите. Именно затова той разглежда сигурността като въпрос, който обхваща не само външната политика и отбраната, но и ежедневния живот на българските семейства.

Какво може да направи един президент

Кандидатът за вицепрезидент коментира и възможностите на държавния глава да влияе върху политическите решения. Той призна, че правомощията на българския президент са ограничени, но подчерта, че институцията разполага със значителна обществена тежест.

Според Волгин президентът може да определя важни теми в обществения дебат чрез своите публични позиции и обръщения към нацията. Когато държавният глава последователно защитава определена кауза, неговите послания достигат до голяма част от гражданите и могат да повлияят върху обществените нагласи.

Той смята, че президент, който твърдо отстоява позицията за мир, би могъл да спечели широка обществена подкрепа. В такава ситуация, по оценката му, за управляващите ще бъде значително по-трудно да предприемат действия, които противоречат на изразените обществени настроения.

Волгин предупреди за риска от оръжейните доставки

В края на разговора кандидатът за вицепрезидент засегна и въпроса за българското оръжие, което достига до Украйна. Според него страната ни поема допълнителни рискове, когато участва в снабдяването на една от воюващите страни.

Волгин заяви, че България доставя въоръжение на правителството на Володимир Зеленски и изрази опасението си, че подобна политика увеличава вероятността конфликтът да се разпространи извън сегашните му граници. Според неговата позиция продължаването на военните доставки осигурява ресурс за бойните действия, докато прекратяването на условията, които поддържат войната, би позволило тя да приключи.