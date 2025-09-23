Станислав Анастасов разпиля зелен рекетьор

Депутатът от ДПС - НОВО НАЧАЛО Станислав Анастасов пусна гневен пост в мрежата срещу зелен рекетьор.

Зеленият рекетьор Тома, при цялото безводие в страната, гледам че пак е изплискал легена. Нормално е, все пак драстично му намалихме възможностите за зелен рекет и сега се е радикализирал и той

Абе Тома, че си нагъл, нагъл си, ама поне малко за грамотен те имах. Депутат съм от Хасково от 2024 г. А собственикът ти, Прокопиев държеше Меричлери 25 години и отрови водата на всички в региона. Затова я има цялата Менделеева таблица във водата. Да ти припомня само.

Разбирам, че ти е неприятно някой да предлага смислени решения за безводието и се притесняваш, че това ще е за сметка на парите ТИ за биоразнообразие. Отдавна мисля да те приканя, да дадеш един отчет колко стотици милиони окльопа ти лично и присъдружните ти организации през тези 20тина години за преброяване на птичките и пчеличките и какво се промени за ХОРАТА в България?

Моля те също, преди да излезеш пак да пишеш измишльотини да ми кажеш колко десетки имоти притежава председателстваната от теб т.н. „Асоциация на парковете в България“ и как точно се сдоби с тях?

