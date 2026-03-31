Социалистите започват подписка за отмяна на споразумението с Украйна

Множество социалисти от цялата страна изразиха своите притеснения относно подписаното от служебното правителство международно споразумение с Украйна, обвързващо България в следващите десет години. Изпълнителното бюро на партията и председателят Крум Зарков първи изразиха своето категорично несъгласие с този акт на кабинета. В продължение на тази последователна политика и след проведени разговори с членове и симпатизанти на левицата, председателят на НС на БСП съобщи в Плевен, че КП „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ инициира подписка под надслов „Не на войната“.

Текстът на подписката гласи: „Долуподписаните граждани настояваме за отмяна на сключеното от служебния министър-председател Андрей Гюров споразумение между Република България и Украйна в областта на сигурността и отбраната.

Считаме, че подобни дългосрочни ангажименти следва да се приемат единствено при наличие на демократична легитимност, прозрачност и широк обществен и политически консенсус.“.

