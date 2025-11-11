Разбраха се за бюджета, но през зъби. Червената линия

"Социалната и осигурителната система в страната трябва да работят устойчиво и предвидимо, без да бъдат подлагани на излишен натиск. Около този извод се обединихме по време на срещата ни днес с председателя на КНСБ Пламен Димитров и президента на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов." Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във фейсбук.

По време на разговора обсъдихме и темата за промяна в осигурителните вноски, която е част от планираните стъпки през следващите години. Плавното покачване ще бъде разпределено между работодателите и работниците, така че да се запази балансът между двете страни.

Диалогът ни по детайлите и параметрите на Бюджет 2026 беше конструктивен. Подчертано бе, че на този етап не се предвиждат съществени промени в основните параметри на макрорамката.

Постигнахме съгласие още, че безспорно доходите на работещите в сферите на образованието, здравеопазването и сигурността трябва да останат устойчиви, защото са гарант за стабилност и развитие на страната ни.

Уверен съм, че по конструктивните разговори по бюджета ще продължат и в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество тази седмица. Считам, че ако в процеса на разговорите между всички страни се наложат промени, те ще бъдат минимални и добре аргументирани. Вярвам, че общата цел на всички ни е да се обединим около отговорен бюджет, който пази финансовата стабилност на страната и гарантира устойчивост на всички ключови обществени системи.

"Няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати", коментира по-рано и заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева пред журналисти след среща в централата на партията с президентите на КНСБ Пламен Димитров и на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, предаде БТА.

По думите ѝ работодателите настояват за увеличение на ДДС, а синдикатите са заявили, че са против.

„Политическата ни позиция е в подкрепа на това, че вдигането на ДДС би натоварило всички български граждани“, посочи Деница Сачева.

„Разбрали сме се със синдикатите, че на този етап няма да говорим за съществени промени в параметрите, които сме дали, поради факта, че в бюджета ние слагаме на първо място сигурност, отбрана, образование и здравеопазване, като наши основни приоритети и това остава така. Вдигането на вноските е тема, която ние сме обсъждали и преди и с работодателите, и със синдикатите и това беше предвидено и 2027, и 2028 година - в момента се изтегля вдигането на осигурителните вноски, като те ще бъдат разпределени между работодателя и между работника, тоест тези 2 процента не са само за сметка на бизнеса и това трябва да бъде ясно казано, за да се знае от всички български граждани.

Разговорите по бюджета продължават - ще има и в НСТС дискусии тази седмица, така че ако има някакви промени, те ще бъдат съвсем минимални", обясни Сачева.

Пред журналисти след срещата застанаха Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Димитър Манолов, президент на ЛТ "Подкрепа", и Деница Сачева от ГЕРБ.

Димитров каза, че е заявена позицията на КНСБ, че е възможен този бюджет, който щадящо натоварва както бизнеса, така и хората.

Според него увеличаването на вноската и на данък „дивидент“ ще вкарат въпросните средства в бюджета, което според КНСБ е „добре балансираният подход в това, което ни се предлага“.

Той разсея мита, че Бюджет 2026 е най-щедър към заплатите. Най-щедър е към капиталовата програма, след това са пенсиите, а после заплатите.

Темата коментира и Димитър Манолов.

"Чуха се тревожни подхвърляния за увеличение на ДДС - използвахме повода да кажем, че за нас това е не просто абсолютно неприемливо, а скандал, червена линия - предстои ни влизане в еврозоната и една такава стъпка непременно би довела до негативни последици, свързани с непремерено увеличение на цени", каза още Димитър Манолов, КТ "Подкрепа".

