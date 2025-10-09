Прогрес! Ивелин Михайлов скочи в женска кола

Очевидно, Ивелин Михайлов или го е закъсал за пари, или го играе човек от народа, защото от баровски джипове и макларъни мина на евтина женска количка. Лидерът на "Величие" паркира край Партийния дом кокетно оранжево „Рено“, което приляга повече за дами.



На всичко отгоре колата на Михайлов се оказа с поставена скоба, тъй като очевидно собственикът ѝ не бе заплатил платения престой на паркинга пред бившия мавзолей.

Прави впечатление, че досега колите на Ивелин бяха с варненска регистрация, но сега оранжевото „Рено“ е със софийски номер. Почти сигурно е, че колата не е негова собственост, тъй като НАП запорира всички автомобили на „Исторически парк“ АД – „Мини Купър“, JEEP, „Тойота Аурис“ и товарен автомобил „Шкода“.

Из кулоарите на парламента се майтапят с Ивелин Михайлов, че вероятно е сменил джипа с миниколичка като „Рено“, понеже майка му му е врътнала кранчето с парите. През пролетта той съобщи, че всички негови средства са запорирании финансово разчита на майка си.

