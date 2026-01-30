Пеевски иска истината за т.нар. "възродителен процес"! ДПС развенча митовете за народния съд

ДПС-НОВО НАЧАЛО развенчава комунистическите митове за смъртните присъди, издадени от т.нар. "народен съд".

Датата 1 февруари не е само възпоменание на жертвите от народния съд, а и дата на възпоменание на всички жертви на тоталитарния режим, разправил се с различните, непокорните, инакомислещите, достойно защитаващи своето име, вяра и достойнство.

Затова председателят на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски е подал сигнал до Военноокръжна прокуратура, за да се търси истината и да бъдат защитени всички угнетени по времето на омразния асимилационен

процес.

ДПС излезе с декларация, прочетена от трибуната на парламента от Хюсеин Хафъзов:



Датата 1 февруари, Денят за почит и признателност на жертвите от комунистическия режим, ни дава повод за много размисли. Както всички знаете, на тази дата през 1945 година са изпълнени смъртните присъди от т.нар. Народен съд.



Специално за този ден има няколко мита, които трябва да бъдат развенчани днес, за да бъде ясно - и тогава управляващата върхушка твърди, че изпълнява волята на съюзниците, които са победители във войната, нещо, което е дълбоко невярно.

Смъртните присъди, изпълнени на 1 февруари 1945 година, много предшестват Парижкия мирен договор, който е подписан на 10 февруари 1947 година, повече от две години по-късно. Тези присъди са изпълнени по т.нар. Московско примирие от 28 октомври 1944 година и няма никакво съмнение, че българската върхушка се е престарала в това да се отърве от политическите си опоненти.



Датата 1 февруари не е само възпоменание на жертвите от Народния съд, а и дата на възпоменание на всички жертви на тоталитарния режим, разправил се с различните , непокорните, инакомислещите, достойно защитаващи своето име, вяра и достойнство.



Затова на 1 февруари ние почитаме всички жертви на българската мюсюлманска общност, която в продължение на десетилетия е била подложена на репресии, ограничения и унижения, въпреки мирната и съпротива и самосъзнанието за български граждани.



Затова председателят на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски е подал сигнал до Военноокръжна прокуратура, за да се търси истината и да бъдат защитени всички угнетени по времето на омразния асимилационен процес."

Ще продължаваме да търсим справедливост и да се борим за единствения верен път пред Българя -демокрация, права, свободи, равноправие, мир, толерантност и братска обич. Това е нашата политика, призив към всички народни представители, към цялата българска нация, към съгражданите ни тук и в чужбина – да бъдем заедно и да си спомним за жертвите, се казва в декларацията на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

На 26 септември 2024 г. ДПС-НОВОНАЧАЛО внесе сигнал в държавното обвинение, подписан от депутатите Йордан Цонев, Халил Летифов и Хамид Хамид, с който те поискаха Софийската военно-окръжна прокуратура да възобнови делото срещу виновните за т.нар. "възродителен процес".

С прокурорско постановление подписано от майор Кирил Пейчинов от 30 септември 2024 Военноокръжна прокуратура - София, при която се води делото за т.нар. "възродителен процес", известно като делото, което държавното обвинение държи от най-продължително време на "трупчета" - вече 33 години, се даде светлина по въпроса.

В постановлението пише, че "се излагат данни, че лица от агентурата на Държавна сигурност са били инфилтрирани сред българските мюсюлмани и с действията си са били съпричастни към извършените престъпления при осъществяването на т. нар. възродителен процес".

Прокуратурата се разпорежда военни следователи при Военно-окръжната прокуратура - София да установят "лицата/агентите, работили за Държавна сигурност по линия на т. нар. възродителен процес по региони; да се разпитат същите в качеството на свидетели какви задачи са им поставяни от водещите офицери и тяхното изпълнение".

Прокурорът Пейчинов е дал указание "да се установи къде се съхраняват агентурните дела на агентите на Държавна сигурност, работили по линия на т. нар. възродителен процес; да се изискат и приложат оперативните дела".

Делото за "възродителния процес" бе образувано от прокуратурата през далечната 1991 г. срещу бившия генерален секретар на БКП Тодор Живков, бившия комунистически премиер Георги Атанасов, бившия министър на вътрешните работи ген. Димитър Стоянов, бившия министър на външните работи Петър Младенов и срещу бившия член на Политбюро на ЦК на БКП Пенчо Кубадински.

През 1993 г. прокуратурата внесе обвинителен акт, но Върховният съд върна делото за доразследване с конкретни указания, едно от които е да бъдат издирени и разпитани жертвите - незаконно въдворените в лагера "Белене" малко над 500 български граждани от турски произход, изолирани на дунавския остров Персин в периода 1984-1987 г.

През 1997 г. прокуратурата повторно внася в съда обвинителен акт, но съдът връща отново дело за доразследване, като основен проблем е разпитът на около 100 жертви от лагера "Белене", изселили се в Турция.

За три десетилетия прокуратурата не си направи труда да довърши събирането на свидетелски показания на общо 517-те души, които са били въдворени без съд и присъда от режима в концлагера "Белене" на остров Персин на Дунав.

Прокуратурата не е успяла да открие около 100 бивши лагеристи, които трайно са се установили в Турция след изселването им там от комунистическия режим.

Обвиненията срещу висшите комунистически функционери бяха прекратявани от прокуратурата след тяхната смърт - на Кубадински през 1995 г., на Живков през 1998 г., на Стоянов през 1999 г. и на Младенов през 2000 г.

През месец март 2022 г. почина и последният обвиняем по делото - бившият комунистически премиер Георги Атанасов.

