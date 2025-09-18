На първо четене: Депутатите решиха за НСО

Депутатите приеха на първо четене предложението на Калин Стоянов от ДПС-Ново начало за промени в Закона за НСО, с които да отпадне функцията ѝ да осигурява транспорт на администрацията на президента.

Аргументът му е, че тази практика представлява "ненужна привилегия", която не е предоставена нито на администрацията на Народното събрание, нито на Министерския съвет.

„За” гласуваха 166, а „против” се обявиха 64 депутати.

„Не става въпрос за противопоставяне, а за пропуска, който дава възможност на множество лица да се възползват от привилегии за друг кръг хора. Президентската институция е единствената, която се обслужва с НСО. Какъв е проблемът да се приравни с всички останали? Тук става въпрос за военизирани служители с различни чинове. Трябва да се сложи точка на тази необоснована привилегия. Да видим как ще гласуват ПП-ДБ, защото Божанов тактично излезе на комисия”, заяви Стоянов.

