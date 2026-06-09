Михаела Доцова с нов ход за щатските визи. Важна среща

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова разговаря с временно управляващия посолството на САЩ в София Х. Мартин Макдауъл. На срещата, по инициатива на американската страна, бяха обсъдени водещите направления в стратегическото партньорство между България и САЩ. Беше потвърден споделеният стремеж за по-нататъшно засилване на взаимноизгодното сътрудничество в интерес на двете страни и за постигане на общите цели и приоритети.

Председателят на Народното събрание отбеляза, че като стратегически партньори и близки съюзници България и САЩ работят съвместно за насърчаване на възходящата тенденция в двустранните отношения и активното развитие на сътрудничеството в области от взаимен интерес. Като такива Михаела Доцова открои модернизацията на българските въоръжени сили, енергийната диверсификация, търговията и инвестициите, науката и технологиите, контактите между хората и други.

България има значителен потенциал в сферата на иновациите, новите технологии и изкуствения интелект и това са перспективни области за по-тясно взаимодействие и инвестиционно сътрудничество със САЩ, подчерта председателят на Народното събрание.

Председателят на парламента отбеляза, че включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания (Visa Waiver Program) е дългогодишен национален приоритет, около който съществува широк обществен и политически консенсус. В резултат на последователни и целенасочени усилия на българските институции, в тясно и конструктивно сътрудничество с партньорите от Съединените американски щати, страната ни приключи изпълнението на Плана за действие в края на април 2026 г., посочи Михаела Доцова. По думите й за постигането на баланс и взаимност в отношенията е важен въпросът за отпадане на туристическите и бизнес визи за български граждани.

В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранните отношения на парламентарно ниво, включително чрез обмяна на добри практики между Народното събрание и Американския конгрес.

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