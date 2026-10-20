Костадинов с категорична прогноза за балотажа. Волгин предупреди за война

Кандидатът за президент на „Възраждане“ Костадин Костадинов изрази категорична увереност, че ще достигне до втория тур на президентските избори на 25 октомври. В интервю за Нова телевизия той и кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин коментираха предизборната кампания, социалните сътресения в Европа, политиката към чуждестранните работници и сигурността в Черно море.

Двамата поставиха акцент върху необходимостта България да следва самостоятелна политика по въпросите на международната сигурност. Волгин отправи и сериозно предупреждение за опасността от разширяване на военните конфликти на европейския континент.

Костадинов: Ще бъдем на втори тур

Лидерът на „Възраждане“ демонстрира увереност в представянето на кандидатпрезидентската двойка, която формира заедно с евродепутата Петър Волгин.

Според Костадинов срещите им с избиратели в страната показват интерес към предложенията на формацията. Той твърди, че сред хората, които посещават предизборните им прояви, има и немалко бивши избиратели на „Прогресивна България“.

Кандидатът за президент заяви, че очаква подкрепа от гражданите, които поставят на първо място мира и спокойствието в страната.

Костадинов беше категоричен, че той и Волгин ще участват в балотажа на президентските избори. Това е неговата политическа прогноза, а не потвърден изборен резултат.

Волгин предупреди за опасна ескалация в Европа

Значителна част от разговора беше посветена на социалните протести във Франция и други европейски държави.

Според Костадинов напрежението във френското общество има както социални, така и етнически и религиозни причини. Той обърна внимание на проблемите с интеграцията, безработицата и отношенията между различните общности.

Петър Волгин от своя страна посочи, че протестите са започнали сред учениците, след което към тях са се присъединили студенти и синдикални организации.

По думите му подобни прояви на недоволство се наблюдават и в Италия, Белгия и други европейски държави. Той свърза тези процеси с натрупани обществени проблеми и необходимостта от промяна в европейския политически модел.

Кандидатът за вицепрезидент отправи и предупреждение за нарастващата опасност от военна ескалация, която би могла да засегне целия континент.

Костадинов поиска нов подход към трудовата миграция

Кандидатът за президент засегна и въпроса за чуждестранните работници в България.

По негови данни у нас пребивават законно около 160 000 чуждестранни работници, като част от тях предприемат стъпки за пристигането на семействата си.

Костадинов смята, че страната трябва да ограничи притока на работна ръка отвън и да използва по-активно вътрешните си трудови ресурси.

Според него съществува значителен потенциал за привличане на българи, които живеят и работят зад граница. Той постави акцент и върху увеличаването на възнагражденията като средство за задържане на квалифицирани служители и привличане на нови кадри.

Особена позиция за Черно море и Украйна

Двамата кандидати коментираха и напрежението в Черно море след атаките срещу кораби в района.

Костадинов представи позицията си, че България трябва да следва политика на „активен неутралитет“ по отношение на войната между Русия и Украйна.

Той обясни, че според него страната не бива да подкрепя нито една от воюващите страни и трябва да прекрати износа на оръжие за Украйна.

Кандидатът за президент разгледа нападенията срещу кораби в българската изключителна икономическа зона като част от по-широките рискове, произтичащи от военния конфликт.

Волгин също изрази тревога от възможността напрежението да прерасне в по-мащабни бойни действия, които да обхванат и други европейски държави.

Двамата потвърдиха, че темите за мира, международната сигурност и националните интереси остават сред основните акценти в предизборната им кампания.