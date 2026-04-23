Изненада! Нов фаворит да оглави спорта

Дни, след като отминаха изборите и станаха ясни местата, с които всяка партия ще участва в парламента, започнаха и спекулациите за различните постове в институциите. Вече има и нов фаворит за поста министър на спорта - това е Енчо Керязов, научи Lupa.bg.

52-годишният световноизвестен български цирков акробат и еквилибрист, който почти сигурно влиза в новия парламент от квотата на "Прогресивна България, е основател на фондация за млади таланти и заместник-кмет на Ямбол.

Енчо Керязов е роден на 15 октомври 1973 г. в Елхово, България, в семейство на учители. Започва да се занимава с акробатика на 6-годишна възраст и завършва спортно училище, като става майстор на спорта и член на националния отбор по акробатика на България.

По-късно започва кариера като цирков акробат и гастролира в Австрия, Германия, Финландия, Великобритания, Испания и други европейски държави.

В последните дни той е станал основен фаворит за поста на спортния министър, за който се твърдеше, че е сигурен Владимир Николов - бившият волейболист. Мнозина от обкръжението на Румен Радев са дали съвети на президента, че софиянецът не е най-подходящият, имайки предвид интелекта му.

Керязов спечели по убедителен начин гласовете в 31 МИР Ямбол и това също е наклонило везните в негова полза.

Така в периферията остават още едни от именитите ни спортисти - Петър Стойчев, Йордан Йовчев и Ивет Горанова, които също защитаваха честта на "Прогресивна България".

