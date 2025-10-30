Хамид Хамид разпердушини правно безумие, отнемащо права на българите

Абсолютно безсмислен дебат по безсмислен законопроект, който народни представители от няколко парламентарни групи определиха като противоконституционен, неадекватен, неграмотен. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Хамид Хамид по време на дебатите по поправките в избирателния кодекс внесени от „Възраждане“. Те забраняват на български граждани да заемат държавни, местни и партийни длъжности в България. Юристите в НС са категорични, че законопроектът грубо погазва правата на българите и основния закон на държавата ни.

Този законопроект е пълен абсурд и не прави чест на вносителите, сред които има и юристи, каза Хамид и изброи членовете в Конституцията, които проектът потъпква: чл. 6, чл. 25, чл. 42 за избирателните права на хората у нас.

Този законопроект противоречи на Конституцията на България, на договора за функциониране на Европейския съюз, на регламент ЕО 2271/96 на Съвета на Европа – т.нар. блокиращ елемент на съвета, на Конвенцията на ООН срещу корупцията, на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, категоричен бе топ юристът на ПГ на ДПС-Ново начало.

Във всички тези актове никъде не се предвижда възможност дадена страна да приеме и да приложи санкционни мерки и да ограничи права на български граждани, позовавайки се единствено на административен акт на друга държава. Какво означава терминът „друга държава“. Ако вносителите имат предвид всички държави, които са официално признати в света като такива, това поражда много въпросителни за истинските намерения на този законопроект, коментира още Хамид Хамид от парламентарната трибуна.

В представянето на законопроекта бе казано, че този законопроект не се прави за един единствен човек. Каза се, че те добре познават закона за нормативните актове и няма как да правят законодателство аз един определен човек.; Малко след това обаче в реплика на друг представител на същата парламентарна група, който се обърна към ПП-ДБ каза: вие сега не искате Делян Пеевски да заема каквито и да е длъжности в тази държава? Тоест човекът тук си каза какви са истинските мотиви на този законопроект. На всички ни стана ясно, че се прави жалък опит за саморазправа с политически опонент, отсече Хамид.

Няма как да мине този правен абсурд, който предоставя национален суверенитет само и единствено на административен акт на чужда държава, категоричен бе народният представител.

Очаквано, мнозинството на НС отхвърли правното безумие, внесено от „Възраждане“.

