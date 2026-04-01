Ето какво гласи иранската нота до България /СНИМКИ/

"Ислямска република Иран си запазва правото да предприема всички необходими мерки за защита на своя суверенитет, сигурност и национални интереси, в съответствие с международното право“. Това гласи предпоследният параграф на документ, разпространен от партия "Има такъв народ", предава "ДарикНюз".

Според формацията това е официалната нота, изпратена до България от Министерството на външните работи на Иран. Достоверността на документа засега не е потвърдена от МВнР.

По-рано днес служебният заместник-министър на външните работи Марин Райков потвърди, че МВнР е получило докумнета.

"Тази нота е факт, но не трябва да бъде разглеждана като повод за по-високи нива на притеснение", заяви Райков по време на брифинг.

Той подчерта, че България и НАТО не са във война с Ислямската република, като по думите му комуникацията между Техеран и София "тече по един естествен, макар и за тази специфична ситуация, начин".

