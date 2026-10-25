Експерти с първа прогноза: Предстои кървав балотаж

Политологът проф. Росен Стоянов от "Галъп" коментира в специалното ни изборно студио "Нова глава", че имаме драматично нисък резултат в броя гласували - под 25%.

"Няма да имаме избран президент на първи тур, първите двама са ясни", каза той в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Хитрият ход на някои лидери да не издигнат кандидатура и да не подкрепят никого може би беше хитър само за тях", отбеляза той.

Според него причините за ниската избирателна активност са много и назад във времето.

"Има разминаване границите между дясно и ляво, не само като говорене, но и като политики. Намали се доверието в партиите и в лидерите им. Авторитетът на НС е нелицеприятен", подчерта проф. Стоянов.

"Социологията каза в самото начало на тези избори, че изненади са възможни. Йотова направи това, което може, а Гюров направи това, което трябва. Той заложи на кампания по места, за да бъде разпознаваем. Основно са отишли твърдите ядра да гласуват. На Йотова кампанията ѝ беше насочена към консолидиране на твърдите привърженици", коментира журналистът Георги Куртев.

Той е на мнение, че изключително важни ще са разговорите кой кого ще подкрепи.

"На тези избори не чухме Борисов и Пеевски. Както и дясно ориентираните, загубили в първия тур. Ще бъде седмица на преговорите. Ние няма да можем да ги виждаме", каза още Куртев.

Той не вярва, че може да се случат задкулисни договорки. По думите му трябва лидерите да излязат и да призоват хората си как да гласуват.

Журналистът Петьо Блъсков на свой ред посочи, че ниската активност е била естествена след грандиозната победа април месец.

"Успокоили са се и са решили, че и този път по инерция ще спечелят. Не се печели по инерция в изострена политическа обстановка. Успокояването на избирателите на "Прогресивна България" им изигра лоша шега", заяви той.

По думите му предстои сериозна работа в двата изборна щаба: "Треньорите трябва да обмислят докрай схемата, по която да играят."

"Съмнявам се, че кандидатите ще си поискат подкрепа. Има вариант тя да се уговори на тъмно, което е много опасно. Ако ГЕРБ направи такъв ход, това ще изиграе много лоша шега за електората на ГЕРБ. Предстои "кървав" балотаж", изтъкна Блъсков.

Според него отделните играчи нямат политическа физиономия.

"Центризмът е нищо, виждаме го в Брюксел какво прави. Има две сериозни партии - на Радев и на Борисов. Ако тези две партии си подготвят своята политическа доктрина, ще имаме консервативна лява и дясна партия, за да имаме баланс. И да има два сателита там", посочи още Блъсков.