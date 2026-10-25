ЦИК с лоша новина за избирателната активност

По данни на Централната избирателна комисия 5,8% е избирателната активност в страната към 12:00 ч. при гласували 385 092 души. Най-висока е в Област Видин – 8,12%, а най-ниска в Област Кърджали – 2,56%.

Говорителката на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова съобщи, че към момента при тях са постъпили 13 сигнала. „Четири са за нарушение на процеса на гласуване, тъй като 7 лица са отказали да гласуват с машина, искали са да гласуват с хартиена бюлетина, което не е възможно в секции с над 300 души при работеща машина. Другите сигнали са свързани с избирателния списък, който не е съответствал на номера на секцията. Има и 3 сигнала за нарушения, свързани с предизборна агитация и със социологически проучвания“, посочи Балова-Цветкова.

По думите ѝ другите нарушения са относно машинното гласуване. Към 12:00 ч. има 20 машини за гласуване в цялата страна с различни проблеми и гласуването там е преминало на хартия, допълни тя. „От тези 20 машини 4 не са успели да стартират в изборния ден поради проблем с принтера, с четеца на машината или с мрежовото захранване. Проблемните машини са в областите Бургас, Монтана, Пазарджик, Плевен, Русе, Силистра. Най-много са в София-град 23 район – пет машини, а на другите места са по една“, уточни говорителката на ЦИК.

Тя напомни, че когато машината не принтира разписка, това означава, че вотът не е отчетен и избирателят може да гласува отново. „Когато се генерира непълна разписка – например празна или къса, има ли отрязване на съответната разписка, то гласът е зачетен във флаш-паметта и той ще се визуализира при изваждането на финалния отчет“, обясни Стоянка Балова-Цветкова.