ЦИК нащрек за изборни нарушения. Специален контрол върху машините

Централната избирателна комисия постави под засилено наблюдение машинното гласуване и сигналите за нарушения в изборния ден. Над 75% от секциите в страната работят изцяло с машини, а за първи път устройствата ще отпечатват и обобщени протоколи с резултатите. Осигурени са технически екипи, които да реагират незабавно при възникнали проблеми.

Какво ще стане, ако машината откаже

Първото заседание на ЦИК започна в 8 часа тази сутрин, като сред основните задачи на комисията е наблюдението на работата на устройствата. Новото при сегашния вот е, че освен индивидуалните разписки машините ще отпечатват и протоколи, обобщаващи резултатите след приключване на гласуването.

В готовност са технически специалисти, които ще отстраняват повредите на място. Ако проблемът не може да бъде решен, в съответната секция ще се преминава към гласуване с хартиени бюлетини. Предвидени са и дежурни екипи на електроразпределителните дружества, които да реагират при прекъсване на електрозахранването.

Строг контрол и върху видеонаблюдението

Другият важен акцент в работата на ЦИК е видеонаблюдението след края на изборния ден. То е задължително за всички секции при предвидените в закона условия, като районните избирателни комисии ще следят дали камерите са включени и работят правилно.

ЦИК ще издаде специални указания към районните комисии за организацията на наблюдението. При установени проблеми ще се дават инструкции в реално време, за да бъде осигурена прозрачност при отчитането на изборните резултати.

През целия ден комисията ще следи и постъпващите жалби и сигнали за нарушения. Целта е възникналите затруднения да бъдат отстранявани своевременно, без да се нарушава нормалното протичане на президентския вот.