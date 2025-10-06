Борисов отговори за “Лукойл”

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира вечерята с Тръмп-младши и “Лукойл”.

Не съществува тема „Лукойл“. Това е собственост на официална компания. Те не решат ли да продават – никой не може да им каже да продават. Това обяви Бойко Борисов, който бе издебнат от Николай Бареков пред дома си в Банкя.

Как съм предлагал "Лукойл" на Тръмп? "Лукойл" си е там. Не зная докъде е паднало самочувствието на държавата ни в какъвто и да е вестник да напишат нещо и да се приеме за истина. Няма какво да се коментира. Дошъл ли е някой след нас, има ли продажба?", попита ядосано той.

А "Боташ"? "Боташ" е сериозна работа. Дотук над 7 млн. са заминали. Ердоган ми каза: ти имаш договор. "Боташ" са си вързали панталоните. Те са видели нашите, купувате и всеки ден… това е по 1 050 000", посочи той.

"Бях помолен да се видя със сина на Доналд Тръмп в София. Отидох на работен обяд, говорихме около час, но нито съм му предлагал "Лукойл", нито "Турски поток".

Отидох, видяхме се, но не е ставало и дума за това, което се пише. Баща му (Доналд Тръмп) ми позволи да го направя този тръбопровод и не позволи България да бъде заобиколена. Изрично го попитах (визира Доналд Тръмп-младши), дали е оторизиран от баща си да говорим на други теми.

Той ми обясни, че е на частно посещение по покана на "Нексо". Поговорихме приятелски за неща от живота. Нито аз съм предлагал оферта, нито той. Не поставяни никакви условия!

Разказвах какво бе направено с мен през последните години. Те ме арестуваха, държаха в килията. Сега ги гледам, че са много весели, но нито Петков, нито Василев, нито Лена са гледали отвътре килията. Така, както направиха с мен и Горанов, например. Разказах как също как докато ме арестуват са пили шампанско в Министерски съвет и се търкаляли по пода. Истински болшевики", обясни лидерът на ГЕРБ.

Той призна, че е разказал на сина на Тръмп за санкциите на Владислав Горанов, което според него е несправедливо.

"Естествено, че ще обясня как човекът, който ни вкара в Европейския банков съюз е с "Магнитски". Разказах как ме арестуваха. Това грешно ли е?", попита той.

"Ходил съм достатъчно пъти при Тръмп. Аз съм стоял повече на Камината в Белия дом, отколкото Кирил Петков в Министерски съвет", добави още Борисов, с което даде отговор, че не му е детската мечта отново да посети Белия дом.

Според Борисов най-добрият администратор в България бил Росен Желязков.

"На всички срещи, които проведохме… И ИТН, и БСП тогава казаха: Без Борисов премиер. По-добро правителство не може да има.

Правил съм 5 правителства и с всяко става все по-трудно. Сега сме в коалиция на нежелаещите, защото няма никаква друга. Това е което имаме в момента", каза още Бойко Борисов.

"Аз винаги съм промотирал "Балкански поток" – факт е, че президентът Тръмп не позволи България да бъде заобиколена, когато разговарях със сина му, казах: "Ето това сме направили, врече работи и дава по 900 милиона на година печална" – написа преди минути лидерът на ГЕРБ в социалните мрежи.

