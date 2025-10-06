Поразяващи думи на компрометиран европейски политик.

В изненадващо интервю бившият германски канцлер Ангела Меркел обвини Полша и балтийските държави в косвено участие в руската агресия срещу Украйна.

Според нея блокирането на диалога на ЕС с Владимир Путин от страна на тези държави през 2021 г. е засилило напрежението и е допринесло за избухването на война, а ситуацията е била повлияна и от пандемията от коронавирус.

Според немското издание Blick и интервю за унгарското онлайн издание Partizán, Меркел смята, че Полша и балтийските държави са осуетили предложението ѝ за нов формат на преговори с Русия след Минските споразумения от 2015 г., на които тя отдава заслуга за осигуряването на относително спокойствие в Украйна до 2021 г.

Бившият канцлер заяви, че през лятото на 2021 г. се е опитала да преговаря директно с Путин, защото е смятала, че той вече не приема Минск сериозно. Тази инициатива обаче не се е осъществила поради блокади от Полша и балтийските държави, които се опасявали от прекалено снизходителната политика на ЕС към Москва.

„Някои не го подкрепиха, особено балтийските страни, както и Полша“, каза Меркел.

