Българското Външно: Споразумението в Газа е първа стъпка към мир

България изрази официална подкрепа за споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, определяйки го като възможна първа крачка към траен мир и сигурност в Близкия изток.

В позиция до медиите Министерството на външните работи подчерта ролята на дипломацията и посредничеството на международните партньори, като заяви, че страната ни остава ангажирана с усилията за устойчиво решение на конфликта.

България оценява дипломатическите усилия и лидерството на САЩ

„Високо оценяваме лидерството на президента Тръмп и активното му участие в този сложен процес, както и посредническите усилия на Египет, Катар и Турция, като подчертаваме, че дипломацията е единственият път към намиране на решение“, заявиха от Министерството на външните работи.

Ведомството отбелязва, че е от ключово значение първата фаза от плана за мир в Газа да бъде изпълнена без забавяне – стъпка, която би облекчила семействата на заложниците и би намалила страданията на цивилните. „Нашите мисли са със заложниците и техните семейства, включително и със семействата на българските граждани Матан Ангрест и Сахар Барух“, посочиха още от МВнР.

България остава ангажирана с усилията за постигане на устойчиво и мирно разрешаване на конфликта, като изразява надежда за стабилизиране на региона и добро бъдеще за хората в Газа.

Мирният план и международният контекст

Съгласно информация на Асошиейтед прес, Израел и палестинската въоръжена групировка „Хамас“ са се съгласили да преустановят бойните действия в ивицата Газа, за да бъде осъществен обмен – освобождаване на всички останали заложници в замяна на пускането на голям брой палестински затворници. Двете страни приемат основни елементи от мирния план, предложен от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, който има за цел да създаде база за дългосрочен диалог.

В позицията си България изразява надежда, че бъдещото управление на Газа ще бъде без участието на „Хамас“, като това ще открие пътя към по-трайно примирие и нормализиране на отношенията в региона. „Гледаме с оптимизъм към едно по-светло бъдеще за Близкия изток“, се казва още в заключението на изявлението на външното ни министерство.

