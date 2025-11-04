Антон Тодоров размаза почетния дерибей: Доган си получи заслуженото!

Антон Тодоров коментира събарянето на сараите в Бояна.

Ето какво пише политологът в профила си във Фейсбук:

"Това ми звучи като сюжет за гоблен:

"В официално прессъобщение АСП на Доган се оплака от събарянето на "символа на свободата" – сараите в Бояна. Било посегателство срещу устоите на държавността, срещу ценностите на Европейския съюз и на НАТО".

Потресен съм от продължаващата наглост на "фъркатия" - какъв "символ на свободата" може да бъде свърталището в Бояна на агент "Сава" и нему подобни дерибеи?! Където се пиеше до безпаметност, гостуваха безчет "ескортиращи" females и се "самоубиваха" мъжки секретарки.

Доган си получи това, което заслужаваше. Единственото, което ме изненада е, че наистина си го получи - не вярвах, че някой ще успее да се разправи с този нагъл тип по начин, който заслужава. Почти всички магарии на прехода са по един или друг начин, пряко или косвено свързани с него. Що золуми направи на държавата и нацията този!!! Хайде, холан!"

