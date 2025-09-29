Зимата идва по-рано! Сняг пада на неочаквано място до края на седмицата

Първи сняг под 1200 метра още преди средата на октомври.

Такава е тревожната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология.

След топлия и сух септември България посреща уикенд на рязък студ, силни ветрове и средиземноморски циклон, който може да превърне планините и дори част от равнините в бяла приказка.

Студен фронт връхлита страната

„Предстои доста динамично време и сериозни есенни студове“, предупреди пред БНТ синоптикът Красимир Стоев. Снежната граница, която в момента е над 2700 метра, ще падне под 1200 метра още през уикенда.

Още в четвъртък облачността бързо ще се вплътни от югозапад, дъжд ще обхване цялата страна, а температурите рязко ще тръгнат надолу. Североизточният вятър ще се усили и ще донесе студено нахлуване – идеални условия за първите снежинки.

Средиземноморски циклон носи обилни валежи

Най-усложнена се очаква обстановката в петък и събота, когато през южните райони на Балканите ще премине мощен средиземноморски циклон. „Това е основният доставчик на валежи за България“, обясни Стоев, като уточни, че макар студът да е неприятен, циклонът ще помогне да се компенсира сушата от лятото. Очакват се значителни валежи, особено в Западна България, което ще засили усещането за ранна зима.

Октомври между минус 3 и 30 градуса

След зимното нахлуване ще настъпят и по-спокойни есенни дни. Средномесечните температури през октомври ще бъдат около нормата, а валежите – около или над нея. Втората половина на месеца ще донесе кратки затопляния с максимални стойности между 25 и 30 градуса, но сутрешните температури могат да паднат до минус 3, напомняйки колко непредсказуем е преходът към зимата.

