Заплатите в България растат с 6%. Кои професии получиха най-голямо увеличение

Заплатите в България са се увеличили средно с 6% през 2026 г., като най-сериозен ръст се отчита при служителите на оперативни позиции. Високите технологии остават най-добре платеният сектор, но именно там увеличението на възнагражденията е сред най-умерените. София продължава да бъде единственият регион със заплати над средните за изследвания пазар, а разликата в заплащането между мъже и жени на съпоставими позиции е едва 1,78%. Това показва най-новото проучване на възнагражденията и придобивките TRS Bulgaria 2026 на MARSH Bulgaria.
Над 137 000 служители в най-мащабното изследване
Тазгодишното проучване обхваща рекордните 137 767 служители от 562 компании в 14 индустрии. Над 85% от работодателите участват за поредна година, което позволява да се проследят тенденциите в заплащането и управлението на персонала.
Най-силно представени са производството със 146 компании и високите технологии със 136. В логистиката броят на участващите работодатели е нараснал с над 26%. В световен мащаб изследването на MARSH включва 50 000 компании.
Резултатите очертават пазар на труда, който продължава да увеличава доходите, но вече показва и признаци на по-предпазливо поведение от страна на работодателите.
Заплатите растат по-бързо от тези в Западна Европа
Средното увеличение на възнагражденията у нас през 2026 г. е 6% спрямо предходната година. За 2027 г. компаниите прогнозират по-умерен ръст от около 5%.
Най-големи увеличения по бизнес функции се наблюдават в производството - 8,1%, и транспорта - 7,8%. Най-слаб е ръстът във високите технологии - 5,2%.
Въпреки това възнагражденията в България продължават да нарастват по-бързо от средните за Западна Европа, където увеличенията се стабилизират около 3%.
Особено показателно е, че служителите на оперативно ниво получават средно 7,8% увеличение на месечната брутна заплата, докато при висшия мениджмънт повишението е 5,6%.
„Тъй като инфлацията засяга най-силно служителите на по-ниски позиции, бизнесът прави възможното да компенсира именно тези нива, като залага по-висок процент на увеличение при тях“, обяснява Ваня Стоева, консултант в MARSH България.
Според изследването трите водещи фактора за определяне на увеличението остават личното представяне на служителя, резултатите на компанията и позицията на възнаграждението в установения диапазон за съответната длъжност.
Хигиенистите с 11% увеличение, производствените работници с 9%
Данните показват съществени разлики между отделните професии. Най-висок ръст сред посочените длъжности имат хигиенистите, чиито брутни възнаграждения са се увеличили с 11% спрямо 2025 г.
Производствените работници получават средно с 9% повече, а счетоводителите - със 7%. При офис мениджърите, специалистите по човешки ресурси и мениджърите по логистика увеличението е 6%.
Въпреки по-умереното повишение на заплатите през тази година високите технологии остават най-добре платената индустрия. В IT сектора възнагражденията са средно с около 24% над пазарното равнище. Следват фармацията и изнесените услуги.
София води, Бургас изостава
Сериозните регионални различия в доходите продължават да бъдат характерна особеност на българския пазар на труда.
София остава единственият регион в изследването, където заплащането надвишава средното за пазара - с около 5%.
В Централна България възнагражденията са с 12% под средното равнище, а в региона на Бургас изоставането достига 13%.
Разликите са свързани и с разпределението на икономическите дейности. Най-бързо развиващите се и високоплатени сектори са концентрирани предимно в столицата, докато извън нея по-силно присъстват производството, търговията и финансовите дейности.
Повече компании наемат, но съкращенията също растат
През 2026 г. 32% от изследваните компании са увеличили персонала си, а 54% са запазили броя на служителите непроменен.
Същевременно делът на работодателите, които са намалили персонала си, е нараснал близо два пъти и достига 7%. Още 7% от компаниите не са взели окончателно решение за числеността на персонала до края на годината.
Доброволното текучество остава около 10%, без съществена промяна от 2023 г. Най-високо е в търговията на дребно - 26%, където работещите сравнително лесно могат да преминават към други сектори.
Най-търсени продължават да бъдат специалистите в информационните технологии.
Само 1,78% разлика в заплащането между мъже и жени на еднакви позиции
Един от интересните резултати засяга различията в трудовите възнаграждения по пол. Данните от над 254 компании показват, че при идентични длъжности разликата в брутното заплащане между мъже и жени е 1,78%.
Това е значително под често посочваните 12%, но двете стойности не са пряко съпоставими, тъй като едната отчита възнагражденията за еднакви роли, а другата отразява по-широки различия на пазара.
„Истинското предизвикателство в контекста на новата Директива на ЕС обаче не е просто математиката, а прозрачността“, коментира Стела Юлзари, старши консултант в MARSH България.
Според нея откритото и разбираемо представяне на заплащането изгражда доверие между работодателите и служителите и дава по-ясна перспектива за професионално развитие.
Изкуственият интелект навлиза неравномерно в бизнеса
Проучването разглежда и отражението на изкуствения интелект върху пазара на труда. В България едва 8,2% от малките предприятия с до 10 души персонал използват AI инструменти при средно 20% за Европа.
При големите компании с над 250 служители делът достига 26,5%, което показва значителна разлика в темповете на технологично развитие.
„Най-голямата заплаха от изкуствения интелект не е, че той ще заграби работните места, а че давайки му прекомерна свобода и отговорности, сами ще се направим излишни“, предупреждава Добромир Минков, мениджър бизнес развитие в MARSH България.
По думите му компаниите не бива да отлагат внедряването на новите технологии, но трябва да го правят стратегически и с ясна преценка за ролята на човека.
Бонуси, ваучери и допълнителен отпуск
Освен основните заплати работодателите продължават да използват различни допълнителни възнаграждения и социални придобивки, за да привличат и задържат персонал.
Данните за бонусните схеми, посочени в изследването за 2025 г., показват, че 85% от компаниите предлагат променливо възнаграждение, а 47% имат бонуси за продажби или комисионни.
При специалистите и оперативните служители бонусите представляват средно 10% от брутната заплата, като този дял остава непроменен от 2020 г. При средния мениджмънт достига 16%, след спад с един процентен пункт, а при управителите и висшето ръководство - 25%.
Сред отчетените средни суми за допълнителни придобивки най-високи са плащанията при препоръчване на нов служител - 511 евро. Коледните надбавки са средно 181 евро, средствата за храна - 102 евро, а за здравна застраховка - 30 евро.
Работодателите предоставят и средно пет допълнителни работни дни отпуск.
Всички тези данни очертават важна тенденция: въпреки по-предпазливите прогнози за 2027 г. компаниите продължават да инвестират във възнаграждения и придобивки, като все по-голямо внимание се отделя на служителите с по-ниски доходи и на специалистите, които са най-търсени на пазара на труда.