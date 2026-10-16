Заплатите в България растат с 6%. Кои професии получиха най-голямо увеличение

Заплатите в България са се увеличили средно с 6% през 2026 г., като най-сериозен ръст се отчита при служителите на оперативни позиции. Високите технологии остават най-добре платеният сектор, но именно там увеличението на възнагражденията е сред най-умерените. София продължава да бъде единственият регион със заплати над средните за изследвания пазар, а разликата в заплащането между мъже и жени на съпоставими позиции е едва 1,78%. Това показва най-новото проучване на възнагражденията и придобивките TRS Bulgaria 2026 на MARSH Bulgaria.

Над 137 000 служители в най-мащабното изследване

Тазгодишното проучване обхваща рекордните 137 767 служители от 562 компании в 14 индустрии. Над 85% от работодателите участват за поредна година, което позволява да се проследят тенденциите в заплащането и управлението на персонала.

Най-силно представени са производството със 146 компании и високите технологии със 136. В логистиката броят на участващите работодатели е нараснал с над 26%. В световен мащаб изследването на MARSH включва 50 000 компании.

Резултатите очертават пазар на труда, който продължава да увеличава доходите, но вече показва и признаци на по-предпазливо поведение от страна на работодателите.

Заплатите растат по-бързо от тези в Западна Европа

Средното увеличение на възнагражденията у нас през 2026 г. е 6% спрямо предходната година. За 2027 г. компаниите прогнозират по-умерен ръст от около 5%.

Най-големи увеличения по бизнес функции се наблюдават в производството - 8,1%, и транспорта - 7,8%. Най-слаб е ръстът във високите технологии - 5,2%.

Въпреки това възнагражденията в България продължават да нарастват по-бързо от средните за Западна Европа, където увеличенията се стабилизират около 3%.

Особено показателно е, че служителите на оперативно ниво получават средно 7,8% увеличение на месечната брутна заплата, докато при висшия мениджмънт повишението е 5,6%.

„Тъй като инфлацията засяга най-силно служителите на по-ниски позиции, бизнесът прави възможното да компенсира именно тези нива, като залага по-висок процент на увеличение при тях“, обяснява Ваня Стоева, консултант в MARSH България.

Според изследването трите водещи фактора за определяне на увеличението остават личното представяне на служителя, резултатите на компанията и позицията на възнаграждението в установения диапазон за съответната длъжност.

Хигиенистите с 11% увеличение, производствените работници с 9%

Данните показват съществени разлики между отделните професии. Най-висок ръст сред посочените длъжности имат хигиенистите, чиито брутни възнаграждения са се увеличили с 11% спрямо 2025 г.

Производствените работници получават средно с 9% повече, а счетоводителите - със 7%. При офис мениджърите, специалистите по човешки ресурси и мениджърите по логистика увеличението е 6%.

Въпреки по-умереното повишение на заплатите през тази година високите технологии остават най-добре платената индустрия. В IT сектора възнагражденията са средно с около 24% над пазарното равнище. Следват фармацията и изнесените услуги.

София води, Бургас изостава

Сериозните регионални различия в доходите продължават да бъдат характерна особеност на българския пазар на труда.

София остава единственият регион в изследването, където заплащането надвишава средното за пазара - с около 5%.

В Централна България възнагражденията са с 12% под средното равнище, а в региона на Бургас изоставането достига 13%.

Разликите са свързани и с разпределението на икономическите дейности. Най-бързо развиващите се и високоплатени сектори са концентрирани предимно в столицата, докато извън нея по-силно присъстват производството, търговията и финансовите дейности.

Повече компании наемат, но съкращенията също растат

През 2026 г. 32% от изследваните компании са увеличили персонала си, а 54% са запазили броя на служителите непроменен.

Същевременно делът на работодателите, които са намалили персонала си, е нараснал близо два пъти и достига 7%. Още 7% от компаниите не са взели окончателно решение за числеността на персонала до края на годината.

Доброволното текучество остава около 10%, без съществена промяна от 2023 г. Най-високо е в търговията на дребно - 26%, където работещите сравнително лесно могат да преминават към други сектори.

Най-търсени продължават да бъдат специалистите в информационните технологии.

Само 1,78% разлика в заплащането между мъже и жени на еднакви позиции

Един от интересните резултати засяга различията в трудовите възнаграждения по пол. Данните от над 254 компании показват, че при идентични длъжности разликата в брутното заплащане между мъже и жени е 1,78%.

Това е значително под често посочваните 12%, но двете стойности не са пряко съпоставими, тъй като едната отчита възнагражденията за еднакви роли, а другата отразява по-широки различия на пазара.

„Истинското предизвикателство в контекста на новата Директива на ЕС обаче не е просто математиката, а прозрачността“, коментира Стела Юлзари, старши консултант в MARSH България.

Според нея откритото и разбираемо представяне на заплащането изгражда доверие между работодателите и служителите и дава по-ясна перспектива за професионално развитие.

Изкуственият интелект навлиза неравномерно в бизнеса

Проучването разглежда и отражението на изкуствения интелект върху пазара на труда. В България едва 8,2% от малките предприятия с до 10 души персонал използват AI инструменти при средно 20% за Европа.

При големите компании с над 250 служители делът достига 26,5%, което показва значителна разлика в темповете на технологично развитие.

„Най-голямата заплаха от изкуствения интелект не е, че той ще заграби работните места, а че давайки му прекомерна свобода и отговорности, сами ще се направим излишни“, предупреждава Добромир Минков, мениджър бизнес развитие в MARSH България.

По думите му компаниите не бива да отлагат внедряването на новите технологии, но трябва да го правят стратегически и с ясна преценка за ролята на човека.

Бонуси, ваучери и допълнителен отпуск

Освен основните заплати работодателите продължават да използват различни допълнителни възнаграждения и социални придобивки, за да привличат и задържат персонал.

Данните за бонусните схеми, посочени в изследването за 2025 г., показват, че 85% от компаниите предлагат променливо възнаграждение, а 47% имат бонуси за продажби или комисионни.

При специалистите и оперативните служители бонусите представляват средно 10% от брутната заплата, като този дял остава непроменен от 2020 г. При средния мениджмънт достига 16%, след спад с един процентен пункт, а при управителите и висшето ръководство - 25%.

Сред отчетените средни суми за допълнителни придобивки най-високи са плащанията при препоръчване на нов служител - 511 евро. Коледните надбавки са средно 181 евро, средствата за храна - 102 евро, а за здравна застраховка - 30 евро.

Работодателите предоставят и средно пет допълнителни работни дни отпуск.

Всички тези данни очертават важна тенденция: въпреки по-предпазливите прогнози за 2027 г. компаниите продължават да инвестират във възнаграждения и придобивки, като все по-голямо внимание се отделя на служителите с по-ниски доходи и на специалистите, които са най-търсени на пазара на труда.