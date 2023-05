Вижте мястото на убийството на Къро СНИМКИ

Първи кадри от мястото на убийството на Красимир Каменов-Къро в ЮАР. Той бе застрелян в Кейптаун, където живее от години.

Къро, съпругата му, икономката и охраната му са били открити мъртви с огнестрелни рани в дома на бизнесмена в ЮАР. Децата му са били на училище по това време. Каменов бе задочно обвинен от Софийска градска прокуратура като поръчител на убийството на Любомир Иванов, бивш служител на МВР, който бе показно разстрелян в София в началото на 2022 година. В края на април той беше обявен за издирване с червена бюлетина от Интерпол.

Police say they were called out to the crime scene just after 8am this morning, and found 2 males and 2 females aged between 40 and 50 years old with gunshot wounds. The motive of the shooting is unknown at this stage @NtuthuzeloNene pic.twitter.com/gfwFAgZ0ro