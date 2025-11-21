Вижте кой празнува рожден ден днес

Рожден ден днес празнуват:

Антоан Николов, политик и бизнесмен

Красен Камбуров, поет, есеист, драматург, белетрист и преводач

Крум Зарков, бивш министър на правосъдието

Мария Мицова, бивша национална състезателка по бадминтон, бивша наша първа ракета, европейска вицешампионка с отбора на България и европейска клубна шампионка с тима на полския Бялисток

Мина Карагьозова, писателка,

Д-р Мими Виткова, лекар и политик

Райна Константинова, журналист

Стоян Роянов, музикант и певец

