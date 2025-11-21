Вижте кой празнува рожден ден днес

Рожден ден днес празнуват:
Антоан Николов, политик и бизнесмен
Красен Камбуров, поет, есеист, драматург, белетрист и преводач
Крум Зарков, бивш министър на правосъдието
Мария Мицова, бивша национална състезателка по бадминтон, бивша наша първа ракета, европейска вицешампионка с отбора на България и европейска клубна шампионка с тима на полския Бялисток
Мина Карагьозова, писателка,
Д-р Мими Виткова, лекар и политик
Райна Константинова, журналист
Стоян Роянов, музикант и певец
