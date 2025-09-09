Варна е в паника! Какво се случва в града

Съмнителен куфар във Варна предизвика паника в квартал „Левски“.

Сигнал за изоставен багаж до базар „Левски“ е подаден днес, след като куфарът бил оставен от пътник в автобус и после изхвърлен на улицата.

На мястото незабавно са изпратени специализирани екипи за обезвреждане, които се готвят за контролиран взрив. Освен полиция, присъстват и линейки за бърза медицинска помощ. Местните жители бяха предупредени да избягват района до приключване на операцията.

Органите на реда имат основание да подозират, че в куфара може да има взривно устройство, подготвено за чужденци.

