Ваканционно селище "Елените" с позиция за строежите и потопа

Позиция на ваканционно селище "Елените"

На 3 октомври 2025 г. ваканционно селище „Елените“ беше връхлетяно от опустошително наводнение вследствие на изключително интензивни валежи. В рамките само на няколко часа над района на Елените и близкия град Свети Влас са паднали над 200–250 литра дъжд на кв. метър, количество равно на месечната норма за валежи . По данни на Министерството на околната среда и водите проливният дъжд е предизвикал внезапно прииждане на сухото дере (известно като дерето Козлука) над селището, което нормално не води постоянно течаща река . Водните маси се устремяват по планинските дерета от склоновете на Стара планина и заливат селището, помитайки автомобили, пътища и сгради . Тази внезапна стихия доведе до човешки жертви и сериозни щети. В публичното пространство се появиха предположения, че за бедствието допринася и човешкият фактор – в частност, строителството на комплекса и разположението на постройките. Настоящото становище има за цел да представи експертно техническо разяснение на причините за наводнението и да отговори на твърденията за вина на строителя, с отчитане на всички релевантни детайли.

Изградена отводнителна инфраструктура в комплекса

Следва да се отбележи, че при изграждането на ваканционното селище „Елените“ преди около 30 години е предвидена и реализирана мащабна отводнителна инфраструктура, целяща безопасно отвеждане на водите от планинското дере през територията на комплекса към морето. Главното дере Козлука (с дължина около 11 км), което събира води от значим водосборен басейн на северните склонове на Източна Стара планина, преминава през селището и се оттича в Черно море.

Още при проектирането е изпълнен отводнителен колектор по трасето на дерето – съоръжение с приблизителни размери 20 метра ширина, 2 метра височина и около 700 метра дължина, което по същество играе ролята на изкуствено корито за голяма вода. Този бетонов/тръбен колектор е оразмерен да поеме значителни количества дъждовен отток и е бил експлоатиран над две десетилетия безпроблемно, като през това време е отвеждал водите от проливни дъждове без случаи на преливане или наводнения в комплекса. Важно е да подчертаем, че въпросните сгради не са просто построени върху речно корито без мерки – напротив, дерето е канализирано в рамките на инженерно съоръжение под и около тези обекти, именно с цел предотвратяване на щети от бъдещи високи води.

В средата на 2000-те години, при разширение на комплекса (проектирането на вилна зона „Романа“), отводнителната система е била допълнително анализирана и усилена, за да отговаря на разширената застроена територия. С други думи, строителят е положил значителни усилия да съобрази наличието на дере и да гарантира неговата провеждаемост чрез подходящо проектирано съоръжение.

Досегашният опит с тази инфраструктура показва нейната ефективност: при всички значителни валежи през изминалите ~30 години отводнителният колектор е функционирал по предназначение и е предпазил селището. Фактът, че в продължение на три десетилетия не е регистрирано подобно наводнение в „Елените“, сам по себе си свидетелства, че инженерните решения са били адекватни спрямо обичайните и дори екстремни дотогава климатични условия.

Ако нямаше изградена изкуствена проводимост (корито или колектор) за дерето, всеки по-силен дъжд би се излял директно върху застроената територия с риск за хората . Именно за да се избегне такъв сценарий, дерето не е „затрупано“, а е включено в канализационната система на комплекса. Следователно, наличието на постройки при устието на дерето не означава, че водата е нямала откъде да мине – била е предвидена достатъчно широка проводимост.

Изключителният характер на валежите и хидрологичната обстановка

Настоящото бедствие се дължи в преобладаваща степен на изключително редки и екстремни природни условия, надхвърлящи заложените при проектирането параметри. По оценки на хидрометеоролозите количеството дъжд, изляло се над района, достига 200–250 л/кв.м за по-малко от денонощие – равностойно на няколко месеца нормални валежи, паднали наведнъж . Това натоварване значително надхвърля обичайните изчислителни дъждове, използвани в инженерната практика при оразмеряване на отводнителни съоръжения. За сравнение, валеж от подобен мащаб има статистическа вероятност да се случи изключително рядко (едва няколко пъти в столетие или по-малко).

При такава облагация дори добре проектирани системи могат да бъдат претоварени – с други думи, водното количество надхвърля капацитета на канала/колектора и водата излиза извън него. Именно това се наблюдава на 3 октомври: огромната вълна вода и наноси, стичащи се по дерето, са надхвърлили пропускната способност на съоръжението и водата е преляла към прилежащите терени.

Важно е да се отбележи, че подобни колектори и дренажни канали изискват и постоянна добра поддръжка, за да функционират оптимално. Ако коритата и тръбните системи не се почистват редовно, с времето в тях се натрупват наноси, растителност или отпадъци, които намаляват ефективното им сечение. При внезапен порой тези натрупани материали могат да образуват тапи и частично да запушат отвеждащите съоръжения. Предварителните огледи и свидетелства предполагат, че част от отводнителната мрежа извън и вътре в комплекса може да е била компрометирана от наноси и отнесена растителност, което допълнително е намалило проводимостта точно когато огромната вълна вода е достигнала селището. С други думи, проблемът не е в първоначалното проектиране, а по-скоро в това, че невиждан обем вода е преминал през система, чиято фактическа проводимост е била вероятно понижена (временно, вследствие на свлечени материали).

Дори и при напълно изрядна инфраструктура, подобен екстремен приток би довел до разливи – в подкрепа на това говори мащабът на бедствието и в съседните незасегнати от строителство райони. Например, в община Царево (друг силно пострадал район на Южното Черноморие) при съпоставими валежи през септември 2023 г. също се стигна до големи наводнения, въпреки наличието или отсъствието на човешки конструкции. Можем да заключим, че количеството дъжд в случая на „Елените“ само по себе си е природно бедствие, което би предизвикало огромен отток и наводнение независимо от човешките намеси, освен ако те не са с мащаба на язовирни стени или други много големи коригиращи съоръжения.

Влияние на обезлесяването и поддръжката на речните корита

При анализа на причините не бива да се пренебрегват и факторите, свързани с околната среда и човешката дейност в по-широк план (извън непосредствения периметър на комплекса). В случая с „Елените“ значима роля са изиграли:

Обезлесяването в горната част на водосбора – Предварителните данни и преки наблюдения подсказват, че в годините преди бедствието в гористите склонове над курорта е имало изсичане на дървесна растителност (включително нерегламентирана сеч). Все още тече проверка относно мащаба на тази сеч и законността ѝ, но е известно от хидрологичната наука, че премахването на горската покривка води до рязко повишаване на повърхностния отток при дъждове.

