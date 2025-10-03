В Гранична полиция потресени от гибелта на колегата си

Главен боцман на граничния кораб "Балчик" Стефан Иванов е загиналият граничен полицай при водното бедствие във ваканционно селище Елените.

57-годишният служител на МВР е управлявал бордова лодка в морето, когато вълна го помита и въпреки че е извлечен на брега, не са могли да го спасят.

Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд. Екипажът успял да достигне сушата, където им е оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, 57-годишният граничен полицай починал, посочват още от вътрешното министерство.

"Министерството на вътрешните работи изказва искрени съболезнования на близките и колегите на главен боцман Стефан Иванов, дългогодишен служител на Главната дирекция "Гранична полиция", който загина при спасителна операция на море в района на Елените", написаха от ведомството във Фейсбук.

Шефът на Гранична полиция Антон Златанов изрази скръбта си по колегата.

"Те винаги отиват там, откъдето всички бягат!!!!!

А него си го взе морето!!!

Главният ни боцман - Стефан Иванов!

Бате Стефан загина днес, докато с още двама колеги обследваха морския бряг с щурмовата лодка в търсене на бедстващи хора!

Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар!", написа във Фейсбук Златанов.

