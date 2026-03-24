Тревога за горивата. Рязко покачване

Първоначалните данни показват бързо покачване на цените на горивата на едро, заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов пред журналисти след среща с президента Илияна Йотова.

Той уточни, че КЗК няма преки правомощия да регулира цените на дребно, освен ако те не са резултат от забранени споразумения. На 4 март комисията е изпратила подробни предложения до изпълнителната власт за мерки, базирани на две приключили производства с наложени санкции на стойност 262 млн. лева (около 130 млн. евро) и едно текущо производство.

Карадимов посочи, че комисията очаква до няколко дни отговори от „Лукойл България“ и други големи търговци на едро, за да оцени темповете на покачване на цените.

Той допълни, че Комисията следи и нивата на дребно с цел установяване на евентуални забранени споразумения. Текущото производство срещу "Лукойл" се фокусира върху поведението на компанията на пазара на едро, а част от препоръките към изпълнителната власт са свързани с наблюдение на пазарното поведение на рафинерията и свързаните дружества, посочи още Карадимов.

Президентът Илияна Йотова коментира в Перник преди дни темата за поскъпването на горивата заради конфликта в Близкия изток, както и предложената мярка за отпускане на средства на най-уязвимите групи, припомня БТА. Тогава тя анонсира, че днес ще се срещне с Комисията за защита на конкуренцията, за да се запознае с техни анализи и предложения, свързани с ценовите равнища. Тя подчерта, че е важно да се прецени доколко предоставените на комисията правомощия се използват ефективно за стабилизиране на пазара и цените, като отбеляза, че „българите изнемогват“ и е необходима активна реакция на институциите.





