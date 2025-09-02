Тръмп решава! Ще има ли нови санкции срещу Русия

Доналд Тръмп решава ще наложи ли нови санкции върху Русия.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви в интервю за Fox News, че администрацията на Доналд Тръмп тази седмица ще разгледа "много внимателно“ възможността за налагане на нови санкции срещу Русия.



Бесент добави, че "всички варианти остават на масата", тъй като руският президент Владимир Путин продължи бомбардировките над Украйна, въпреки неотдавнашните мирни преговори.



"Путин, започвайки от историческата среща в Анкъридж, след телефонния разговор, когато европейските лидери и президентът Зеленски бяха в Белия дом, направи точно обратното на това, което сам заяви. Нещо повече, той по отвратителен, позорни начин засили бомбардировките. Затова мисля, че ... всички варианти остават на масата и ще ги разгледаме много внимателно тази седмица".

