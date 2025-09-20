Тежък удар. НИМХ каза времето до Нова година

Сериозният климатичен проблем е възможно да остане до края на годината.

Хладен въздух носи валежи в края на септември, но дългосрочната прогноза предвижда по-топла и суха есен

След месеци на суша и десетки пожари в страната, тема номер едно остава напълването на полупразните язовири и потенциалните валежи през следващите месеци. Синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова потвърди в интервю за NOVA, че въпреки очакваните краткосрочни валежи, есента като цяло ще бъде по-суха от обичайното, предаде Дунав мост.

Макар че следващата седмица се очертава слънчева и топла с температури до 29-30 градуса, промяна в метеорологичната обстановка ще настъпи около 26 септември. Нахлуването на студен въздух ще доведе до заоблачаване и валежи, които могат частично да облекчат сушата.

"Очакваме да е с повече от обичайните валежи през този период", обясни Кирилова, визирайки края на месеца. Тази положителна прогноза обаче е само за кратък период.

Дългосрочната перспектива за октомври, ноември и декември остава притеснителна. Синоптичните модели показват вероятност за температури над климатичните норми в цяла Европа, включително и в България. Още по-тревожна е прогнозата за валежите – по-сух от обичайното октомври и несигурни ноември и декември.

"Изглежда, че по-скоро сух ще е октомври. За ноември и декември все още имаме надежда, че може частично да бъдат компенсирани тези недостизи на валежи", уточни синоптикът.

Относно възможността предстоящите дъждове да решат проблемите с водния режим в някои населени места и да напълнят язовирите, Анастасия Кирилова беше категорична: "Не знам дали ще е достатъчно. Надявам се поне частично да облекчи проблемите. Но мисля, че това е основното – да се научим да управляваме добре язовирите, защото в България винаги е имало сухи периоди".

Според експерта, основен проблем остава не само липсата на валежи, но и по-доброто управление на водните ресурси, което ще става все по-важно в условията на променящия се климат.

