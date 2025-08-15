Общество

Собственикът на колата убиец в София проговори!

НОВА ще излъчи разговор с него

15 авг 25 | 19:04
Стандарт Новини

Изненадващ обрат, свързан с жестокия инцидент в стголицата, завършил с жертва и тежко ранени. 

Пред NOVA говори собственикът на автомобила, врязал се в автобус на градския транспорт в София. 

Задържаният Виктор Илиев е шофирал чужда кола. При инцидента загина един човек, а шестима други бяха тежко ранени.  

Какво каза притежателят на превозното средство и той ли го е дал на обвинения за трагедията ще стане ясно в Централната емисия новини.

