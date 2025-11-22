Общество

Рожден ден днес има първата "Мис България"

Вижте кой още черпи!

22 ное 25 | 6:00
Рожден ден днес празнуват:

Бранимира Антонова, актриса, първата "Мис България"

Иван Киров, бизнесмен

Росица Вълканова, актриса, режисьор и продуцент

Д-р Галина Генова-Георгиева, началник Отделение по трансфузионна хематология в УМБАЛ „Софиямед“

Д-р Анжела Петрова, началник отделение по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Проф.Д.Ранев“, гр.Пещера

Д-р Димитър Велев, началник Отделение по урология в МС „Здраве“, гр.Пазарджик

