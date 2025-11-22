Рожден ден днес има първата "Мис България"

Рожден ден днес празнуват:
Бранимира Антонова, актриса, първата "Мис България"
Иван Киров, бизнесмен
Росица Вълканова, актриса, режисьор и продуцент
Д-р Галина Генова-Георгиева, началник Отделение по трансфузионна хематология в УМБАЛ „Софиямед“
Д-р Анжела Петрова, началник отделение по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Проф.Д.Ранев“, гр.Пещера
Д-р Димитър Велев, началник Отделение по урология в МС „Здраве“, гр.Пазарджик
