Румънски журналист проговори. И шокира България!

С дефицит над 8% и инфлация от почти 7 на сто се очаква Румъния да завърши годината. Тежките структурни реформи ще продължат. Но пък северната ни съседка гледа с надежда, че след България и Румъния ще се присъедини към еврозоната, казва пред БНТ румънският журналист Каталин Деаку.

„Ние следим какво се случва в България. Ние заедно се присъединихме в Европейския съюз, по някакъв начин имаме обща история за европейския ни път, а сега вие направихте една крачка напред — поне това е моето мнение.“

„Всички мерки, които се взимат сега, имат една цел — в следващите години Румъния да покрие Маастрихтските критерии, за да може да се присъединим и ние към еврозоната. Сега е период на трансформация, взимат се тежки решения.“

„Мога да кажа със сигурност, че може да намерите много повече румънци, които искат Румъния да се присъедини към еврозоната, ако сравняваме с България, а вашата страна е на прага на еврозоната. И това е парадоксът тук. Но имам обяснение — много румънци работят в чужбина, много румънци живеят в страни, които са част от еврозоната, и те знаят добре какви са ползите от единната валута за тях и семействата им.“, каза Каталин Деаку.

814 евро е минималната работна заплата в Румъния, сочат данните на Евростат към юли. А в България сега е 550 евро. Сериозни са и разликите в цените на горивата — дизелът е по-скъп в Румъния с 55 стотинки.

„Ако говорим за цените на храните, мога да кажа със сигурност, че са почти същите. Но като казвам същите, трябва да се знае, че заплатите в Румъния са много по-високи от тези в България. А ако говорим за цените на горивата — в България те са много по-евтини. И затова, например, може да видите много румънци от южната част на страната да идват в градове като Русе да зареждат дизел, специално, защото е много по-евтин.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com