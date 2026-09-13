Румънски журналист проговори. И шокира България!
С думите за еврото и запратите там
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С думите за еврото и запратите там
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Инцидентът станал докато разчиствали Прохода на Републиката
Спипаха бежанци от Сирия в румънски ТИР в Хаинбоаз. Четирима млади мъже, четири жени и дете на година са заловени при полицейска проверка в събота, съ...