След ужаса в София: Полицията с извънреден ход

Полицията в София започва проверки на шофьорите в ромските махали. Това съобщи NOVA.

Полицейски патрули ще бъдат разположени на входовете и изходите в махалите. Полицаите ще събират данните на водачите, с които след това ще се проверят школите, в които са получили шофьорски книжки.

Проверките започват от днес и ще продължат в следващите дни на територията на столицата, потвърдиха от СДВР.

Акцията е вследствие на тежкия пътен инцидент в София, при който с превишена скорост шофьор с две седмици стаж зад волана и шест фиша, се вряза в автобус на нощния градски транспорт, при което един човек загина, а шестима пострадаха.

