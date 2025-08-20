Слънцето се връща. Изненади по морето

Слънцето се връща, но на определени места в страната ще има изненади - превалявания и вятър

В сутрешните часове днес на отделни места в котловините и по поречията видимостта ще бъде намалена. През деня ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Само на отделни места в планинските и източните райони ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 29°.

Облаци в планините

В планините ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област, централните и източните дялове на Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22°, на 2000 метра – около 15°.

Вятър по морето

По Черноморието също ще бъде предимно слънчево, преди обяд с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода ще е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

