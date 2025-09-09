Семейството на Христина бие тревога за голям проблем

Голям проблем с тялото на Христина. Шести ден семейството жената, загинала при ужасяващия инцидент с АТВ в "Слънчев бряг", не може да получи тялото ѝ, предава Нова телевизия.

Младата жена почина, след като 18-годишният Никола Бургазлиев се вряза с АТВ в група от петима души на тротоара.

Нейният син Марти, също пострадал при катастрофата, е в кома. Лекарите съобщават за леко подобрение – детето е стимулирано да започне да преглъща, но събуждането може да отнеме седмици или дори месеци.

Близките твърдят, че все още не са получили тялото на Христина, тъй като съдебна медицина не се е произнесла. Очаква се то да бъде предадено на семейството едва в началото на новата седмица.

"Имаме съмнения, че се прикриват факти и обстоятелства. Нещата се движат много бавно. Можем да сравним със случая в Русе и виждаме разликата", заяви Юлиян Здравков, близък на Христина.

