Седем в битка за БФС. Инфарктен конгрес

Седем големи имена във футбола влизат в битка за Българският футболен съюз днес. Сред тях не е досегашният президент Борислав Михайлов, който подаде оставка. Георги Иванов-Гонзо, който бе част от екипа на Михайлов, както Михаил Касабов.

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Димитър Бербатов, който получи сериозна подкрепа от клубовете на конгреса през 2021 година, отново е в битката.

Кандидатите за президент на БФС са:

Михаил Тодоров Касабов

Манол Александров Иванов

Димитър Иванов Бербатов

Петьо Борисов Костадинов

Георги Бориславов Захариев

Георги Александров Иванов

Георги Петров Градев

Както „Стандарт” вече съобщи мерките за сигурност покрай хотел „София”, където ще се състои конгресът, са засилени. Очакват се фенове от цялата страна. Районът е пълен с полиция, в готовност е и водно оръдие.

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