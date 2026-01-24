Рзкриха виновника за огнения ад в София, оставил две деца сирачета

Трагичен инцидент разтърси София. Пожар в жилищна кооперация доведе до смъртта на майка на две деца. Пострадали са петима души. Сред тях са двете деца на жертвата. Те са в тежко състояние след отравяне от дим.

Пожарът, за който Флагман.БГ писа, избухна в малките часове на нощта и доведе до блокиране на хората в сградата. Стигна се и драматична спасителна операция.

В ранните часове на деня, около 2 часа след полунощ, пожар избухва в жилищен блок на улица „Опълченска“ в централната част на София. Огънят бързо се разпространява и достигна последните етажи на кооперацията, което оставя много от жителите блокирани в своите апартаменти. Пожарните екипи и линейки се отзовават на мястото на инцидента, но ситуацията е изключително сериозна, като огънят се разраства много бързо.

Сред пострадалите е майка на две деца, които също са сериозно наранени. Жената не успява да избяга от огъня и загива на място. Децата ѝ, на възраст 11 и 13 години, са откарани в болница с тежки наранявания и отравяния от дима, като състоянието им е критично и в момента са настанени в Детската реанимация на болница „Пирогов“. Другите пострадали са 47-годишният баща и 71-годишната баба на децата, които също са настанени в болница с тежки наранявания.

Според съобщения от Националния оперативен център на ГДПБЗН, пожарът започва от апартамент на втория етаж, като огънят бързо обхваща целия вход на сградата. Огнеборците, които пристигат на мястото на инцидента, се сблъскват с трудности в спасителната операция, тъй като много от жителите са блокирани и не могат да избягат навреме. Полицията отцепва района, за да осигури безопасността на всички присъстващи.

Пожарът е възникнал в дома на психичноболен мъж. Той избягал заедно с майка си, без да предупредят съседите за опасността, съобщава бТВ. След трагичния инцидент, мъжът е задържан и настанен в психиатрична болница. Образувано е досъдебно производство за разследване на причините за инцидента.

През последната година битовите пожари в България нарастват, като през първите месеци на 2026 г. те са с 30% повече в сравнение със същия период през 2025 г. Пожарната безопасност остава сериозен проблем, като властите препоръчват на гражданите да се осведомяват за безопасни практики, ако попаднат в горящи сгради. Сред препоръките е да затварят вратите с мокър парцал и да търсят начин да се спасат през прозорци или тераси, ако вътре има дим и не могат да излязат по друг начин.

Тази трагедия поставя въпрос за важността на пожарната безопасност и необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.





