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Рожден ден днес прaзнувaт

От: Агенция Стандарт -
Рожден ден днес прaзнувaт
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Камен Донев, актьор, драматург и режисьор

Румен Бояджиев, музикант, композитор, един от основателите на ФСБ

Проф. д-р Димитър Шишков, уролог, бивш депутат

Цветан Денев, композитор

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