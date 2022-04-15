Рожден ден днес прaзнувaт
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Камен Донев, актьор, драматург и режисьор
Румен Бояджиев, музикант, композитор, един от основателите на ФСБ
Проф. д-р Димитър Шишков, уролог, бивш депутат
Цветан Денев, композитор
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