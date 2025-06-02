Рожден ден днес имат

Рожден ден днес празнува депутатът от ДПС-Ново начало Шендоан Халит. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и успехи.

Да почерпят още:

Проф. Валери Димитров, юрист

Евгени Минчев, продуцент и пиар

Севда Шишманова, журналист и режисьор

Петър Манджуков, бизнесмен

Робин Кафалиев, актьор, продуцент и режисьор

Хараламби Анчев, юрист

Георги Донков, пом.-треньор на националния отбор по футбол

Константин Еленков, критик и издател

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com