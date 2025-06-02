Рожден ден днес имат

Рожден ден днес празнува депутатът от ДПС-Ново начало Шендоан Халит. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и успехи.
Да почерпят още:
Проф. Валери Димитров, юрист
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Робин Кафалиев, актьор, продуцент и режисьор
Хараламби Анчев, юрист
Георги Донков, пом.-треньор на националния отбор по футбол
Константин Еленков, критик и издател
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