Юруш на евтините анцузи! Българите се завърнаха на пазара в Одрин

Българските купувачи отново се насочват към Одрин за зимни дрехи, хранителни продукти и домакински стоки, след като приключването на летния туристически трафик освободи граничните пунктове и върна клиентите от България на местните пазари.

Най-осезаемо раздвижването е на Балканския пазар, в историческите търговски улици и големите магазини, съобщава турската агенция DHA, цитира "Блиц". Търговците, които преживяха трудно лято, отчитат постепенно възстановяване на продажбите. Част от посетителите пристигат с предварително подготвени списъци и пълнят автомобилите си с покупки за студените месеци.

Летният поток от турски граждани, живеещи в Западна Европа, започна на 22 юни и приключи в края на септември. Областният управител на Одрин Юнус Сезер съобщи, че по време на сезона през граничните пунктове са отчетени 3,7 милиона преминавания на пътници. Данните обхващат както влизанията, така и излизанията.

След отминаването на интензивните транзитни пътувания местният бизнес отново насочи вниманието си към редовните посетители от България.

Мехмет Демир, който продава стоки на Балканския пазар, описва постепенното съживяване на търговията, без да прикрива финансовите затруднения пред колегите си. „Постепенно навлизаме в сезона. Започна и сезонът на зимните покупки. Понеже България премина от лева към еврото, хората изпитват известни затруднения, но въпреки това продължават да идват. Лятото беше трудно. Тогава беше периодът на пътуванията на турските изселници, юли и август бяха изключително тежки. Сега е добре, постепенно започнаха да се връщат. Единственото, което ни затруднява, са разходите. Идваме от Истанбул, горивото е много скъпо. Наемаме работници. Въпреки всичко се опитваме да се справяме. Ако идват български клиенти, ще бъдем още по-доволни. На местния пазар не успяваме да продаваме почти нищо. Стоките се струват скъпи на хората“, разказва Демир.

Подобни наблюдения споделя Ахмет Сюзен, който пристига от Люлебургаз, за да продава на пазара. „През лятото е малко по-спокойно. Хората не идват толкова в горещините. Учениците и студентите се връщат по родните си места. Българите също не идват заради жегите. В началото на есента, от септември, тук започва оживление. Нужно е известно време, докато нещата се нормализират, но постепенно ще се случи. В сравнение с лятото можем да кажем, че работата ни върви добре. Докато продаваме, сме доволни. Всичко е взаимносвързано. Всъщност цените са изгодни. В България се продават стоки втора употреба. Ние продаваме на цени, сравними с техните, но нашите стоки са нови. Затова им излиза изгодно и ни предпочитат“, обяснява търговецът.

Сред пристигналите купувачи е Мехмет Салих от България, който посещава Одрин заедно със съпругата си. „Дойдохме и да се разходим, и да пазаруваме. Напълнихме колата. Тук е по-евтино в сравнение с България. Идваме по три-четири пъти годишно и пазаруваме на едро за домакинството. Купуваме храни, напитки и дрехи. Най-често правим зимните си покупки. През лятото сме по-заети с работа и затова не успяваме да идваме толкова. Тези месеци са по-удобни за нас“, споделя той.

Съпругата му Юнзиле Салих също обяснява защо семейството предпочита есенните посещения. „Дойдохме да пазаруваме. Купихме всичко необходимо за дома и хранителните ни запаси. Работя в туристическия сектор, затова през лятото трудно намирам време да идвам. Сега туристическият сезон приключи и днес дойдохме едновременно да се разходим и да пазаруваме. Стараем се да идваме по-често през зимата“, разказва тя. Двамата са сред посетителите, които съчетават еднодневната екскурзия с покупки за домакинството.

Междувременно обновеният Балкански пазар, който отвори през май на мястото на предишния Улус пазар, продължава да приема купувачи от двете съседни държави - Гърция и България.

Оценките за изгодното пазаруване остават различни според търсените стоки и разходите за пътуване. На сергиите сега преобладават зимните дрехи. Анцузи, якета и блузи се намират за по 800 лири, което прави около 15 евро.



