Рожден ден днес имат

Корнелия Нинова, председател на БСП

Алек Попов, писател и драматург

Проф. Борис Грозданов, председател на Фискалния съвет

Велислав Павлов, актьор

Георги Костадинов, първият олимпийски шампион по бокс от Мюнхен'72

Иван Петрушинов, актьор

Инж. Красимир Коев, директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното

Росен Елезов, кинорежисьор и киновед

Соня Немска, попфолк певица

Проф. Тодор Варджиев, художник

Деян Неделчев-Икебаната, певец

Снежина Петрова, актриса

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