Топ климатолог прогнозира: От 3 до 25 градуса, в този ден иде силен дъжд

Дневните температури в сряда и четвъртък ще достигат и надхвърлят 20–25 градуса. Сутрините обаче ще останат студени, на места с температури между 3 и 8 градуса и стойности, близки до нулата. Това прогнозира климатологът доц. Симеон Матев в ефира на Радио ФОКУС.

По думите му големите температурни амплитуди са характерни за октомври. Разликите могат да бъдат значителни дори в рамките на един град. Като пример Матев посочи София, където в по-ниските квартали температурите могат да бъдат около 5–6 градуса, докато в по-високите части да достигат 10–11 градуса.

"Сутрин с по-скоро зимни дрехи, следобед трябва да са по-скоро летни", обобщи климатологът.

Промяна на времето се очаква в четвъртък, когато облачността ще се увеличи. В петък прогнозата е за валежи, по-значителни в западната половина на страната. На места количествата могат да достигнат 15–20 литра на квадратен метър, а температурите ще се понижат до 14–19 градуса.

"За неделя обаче прогнозата е по-несигурна. Има вероятност облачно време и валежи да обхванат по-голямата част от страната, като конкретното развитие на обстановката предстои да се уточни", посочи Матев.

Климатологът обърна внимание и на активен метеорологичен процес в Западното Средиземноморие, който се очаква да донесе значителни валежи в части от Испания, Франция и Италия.

По думите му в отделни райони на френското и италианското крайбрежие са възможни количества от над 100–200 литра на квадратен метър за период от около 48 часа. Подобни валежи крият риск от наводнения и сериозни затруднения, особено в уязвимите райони.

"Хората, които планират пътуване към тези части на Европа, да следят официалните метеорологични предупреждения и да се съобразяват с указанията на местните власти", предупреди Матев.

Циклонът ще се придвижи на изток и ще повлияе на времето и на Балканите. Очаква се планинските вериги в западната част на полуострова да отслабят част от процеса, но въпреки това в Западна България са възможни съществени валежи в края на седмицата.

Доц. Матев коментира и възможното влияние на метеорологичните условия върху избирателната активност в деня на изборите.

"Времето обикновено не променя съществено решението на хората, които вече са решили да гласуват. То обаче може да повлияе на колебаещите се избиратели, които при дъжд или лоши условия биха предпочели да останат вкъщи", допълни той.