Общество

Рожден ден днес имат

Да почерпи Валентин Златев

Рожден ден днес имат | StandartNews.com
08 дек 23 | 6:00
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Агенция Стандарт

Валентин Златев, бизнесмен

Ирина Никулчина, биатлонистка

Акад. Красимира Колдамова, примабалерина

Мариета Дукова, треньор по художествена гимнастика

Мирослав Боршош, предприемач и политик

Сули Сеферов, художник

Илия Петров, философ

Доц. д-р Теодор Атанасов, началник Клиника по лапароскопска хирургия в УМБАЛ „Софиямед“

Д-р Владимир Неделковски – началник Отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Бургасмед“

Д-р Екатерина Петкова, управител на ДКЦ „Пълмед“, гр.Пловдив

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Автор Агенция Стандарт

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