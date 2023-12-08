Рожден ден днес имат

Валентин Златев, бизнесмен

Ирина Никулчина, биатлонистка

Акад. Красимира Колдамова, примабалерина

Мариета Дукова, треньор по художествена гимнастика

Мирослав Боршош, предприемач и политик

Сули Сеферов, художник

Илия Петров, философ

Доц. д-р Теодор Атанасов, началник Клиника по лапароскопска хирургия в УМБАЛ „Софиямед“

Д-р Владимир Неделковски – началник Отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Бургасмед“

Д-р Екатерина Петкова, управител на ДКЦ „Пълмед“, гр.Пловдив

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