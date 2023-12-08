Рожден ден днес имат

Валентин Златев, бизнесмен
Ирина Никулчина, биатлонистка
Акад. Красимира Колдамова, примабалерина
Мариета Дукова, треньор по художествена гимнастика
Мирослав Боршош, предприемач и политик
Сули Сеферов, художник
Илия Петров, философ
Доц. д-р Теодор Атанасов, началник Клиника по лапароскопска хирургия в УМБАЛ „Софиямед“
Д-р Владимир Неделковски – началник Отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Бургасмед“
Д-р Екатерина Петкова, управител на ДКЦ „Пълмед“, гр.Пловдив
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com