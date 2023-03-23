Рожден ден днес имат
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Ангел Бончев, бизнесмен, бивш национален състезател по борба класически стил
Борис Дали, попфолк певец
Ивайло Гогов, поет, писател
Ивайло Петков, бивш футболист
Кирил Вътев, бизнесмен
Милен Велчев, икономист, политик
Христо Проданов, политик
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