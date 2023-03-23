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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Ангел Бончев, бизнесмен, бивш национален състезател по борба класически стил

Борис Дали, попфолк певец

Ивайло Гогов, поет, писател

Ивайло Петков, бивш футболист

Кирил Вътев, бизнесмен

Милен Велчев, икономист, политик

Христо Проданов, политик

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Тагове: Рожден Ден 24 Март

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