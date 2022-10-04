Рожден ден днес имат
Проф. Георги Близнашки, юрист, бивш министър-председател
Инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново
Здравко Здравков-Фози, футболен треньор
Ивайло Захариев, актьор
Красимир Стойчев, бизнесмен
Михаела Маевска, помощник-треньор на националния ансамбъл по художествена гимнастика
Петкана Макавеева, баскетболна легенда
Роксана, попфолк певица
Росен Йорданов, криминален психолог
Проф. д-р Румен Гечев, икономист
Светлин Ивелинов, хореограф
Таско Ерменков, енергиен експерт
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