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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Проф. Георги Близнашки, юрист, бивш министър-председател

Инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново

Здравко Здравков-Фози, футболен треньор

Ивайло Захариев, актьор

Красимир Стойчев, бизнесмен

Михаела Маевска, помощник-треньор на националния ансамбъл по художествена гимнастика

Петкана Макавеева, баскетболна легенда

Роксана, попфолк певица

Росен Йорданов, криминален психолог

Проф. д-р Румен Гечев, икономист

Светлин Ивелинов, хореограф

Таско Ерменков, енергиен експерт

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Тагове: Рожден Ден 4 Октомври

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