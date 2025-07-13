Общество

Рожден ден днес има световен шампион

Празнува още Калоян Паргов

Рожден ден днес има световен шампион | StandartNews.com
13 юли 25 | 6:00
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Агенция Стандарт

Рожден ден днес празнува председателят на СИНПИ Калоян Паргов. "Стандарт" му пожелава здраве и щастие.

Да почерпят още:

Ивайло Маринов, олимпийски и световен шампион по бокс

Константин Евтимов, виолончелист

Проф. Сава Гроздев, математик

Симеон Дянков, финансист, бивш вицепремиер и министър на финансите

Цветанка Ризова, журналистка и тв водеща

Атанас Капралов, поет

Светлана Дафова-Липчева, управител верига "Обединени аптеки"

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Автор Агенция Стандарт

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