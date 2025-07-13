Рожден ден днес има световен шампион

Рожден ден днес празнува председателят на СИНПИ Калоян Паргов. "Стандарт" му пожелава здраве и щастие.
Да почерпят още:
Ивайло Маринов, олимпийски и световен шампион по бокс
Константин Евтимов, виолончелист
Проф. Сава Гроздев, математик
Симеон Дянков, финансист, бивш вицепремиер и министър на финансите
Цветанка Ризова, журналистка и тв водеща
Атанас Капралов, поет
Светлана Дафова-Липчева, управител верига "Обединени аптеки"
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