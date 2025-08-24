Рожден ден днес има популярна актриса

Рожден ден днес празнуват:
Проф. д-р Виктор Златков, бивш ректор на МУ-София
Проф. Георги Фотев, социолог
Димитър Шумаров, заместник главен изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС на Пощенска банка
Иван Петков, депутат
Костадин Филипов, журналист
Павел Колев, бивш изпълнителен директор на Локомотив Пловдив
Ради Найденов, посланик на България в Швейцария и в Лихтенщайн
Силвия Рангелова, актриса
Димитър Аргиров, певец, композитор и продуцент
Д-р Иванка Ципоркова, началник Отделение по очни болести в МС „ЗДРАВЕ“, гр.Пазарджик
