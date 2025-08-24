Рожден ден днес има популярна актриса

Рожден ден днес празнуват:

Проф. д-р Виктор Златков, бивш ректор на МУ-София

Проф. Георги Фотев, социолог

Димитър Шумаров, заместник главен изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС на Пощенска банка

Иван Петков, депутат

Костадин Филипов, журналист

Павел Колев, бивш изпълнителен директор на Локомотив Пловдив

Ради Найденов, посланик на България в Швейцария и в Лихтенщайн

Силвия Рангелова, актриса

Димитър Аргиров, певец, композитор и продуцент

Д-р Иванка Ципоркова, началник Отделение по очни болести в МС „ЗДРАВЕ“, гр.Пазарджик

