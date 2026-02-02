Рожден ден днес има популярен комик

Рожден ден днес празнуват:

О.р. ген. Михо Михов, посланик на България в Македония (2005-2009), бивш командващ на ВВС и началник на Генералния щаб на БА

Д-р Николай Михайлов, психиатър, политик и социален коментатор

Светлана Жекова, политик, бивш министър на околната среда и водите

Иван Кючуков, треньор по футбол

Калин Ангелов, художник

Николай Милчев, поет

Николаос Цитиридис, комик

Чл. кор. Константин Хаджииванов, химик, бивш зам. председател на БАН

Кирил Станков, режисьор

Константин Младенов, режисьор

